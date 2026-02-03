Anzeige
Ruhrinselweg wird monatelang gesperrt
© Martin Möller / Funke Foto Services
Ab Dienstag (3.2.) beginnt die Erneuerung des Ruhrinselweges. Die Arbeiten sind Teil des Grünen Stadtrings für die Internationale Gartenausstellung 2027.

Veröffentlicht: Dienstag, 03.02.2026 04:17

Der beliebte Rad- und Gehweg muss komplett gesperrt werden. Grund sind die beengten Verhältnisse an der Ruhr. Die Stadt rechnet mit einer Fertigstellung in den Sommerferien. Radfahrer werden großräumig umgeleitet. Fußgänger können den ruhrnahen Leinpfad nutzen. Die Florabrücke und Kassenbergbrücke bleiben größtenteils offen für die Ruhrquerung. Der Ruhrinselweg ist bei Spaziergängern, Joggern und Radfahrern sehr beliebt.

