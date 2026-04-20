Ruhrgebiet stimmt mehrheitlich für Olympia

Insgesamt haben 16 von 17 Städten zugestimmt. Nur in Herten haben nicht genug Menschen mitgemacht. Für das Ruhrgebiet ist das wichtig, weil hier mehrere Wettbewerbe geplant sind, zum Beispiel Schwimmen auf Schalke, Volleyball in Oberhausen oder Fußball in Dortmund. Das Konzept setzt laut Land vor allem auf vorhandene Sportstätten. Kritiker halten die Kosten von rund 4,8 Milliarden Euro dagegen für zu niedrig. Wer am Ende für Deutschland ins Rennen geht, entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund am 26. September.