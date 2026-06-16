Ruhrgebiet: Schüler laufen über Gleise – Züge gestoppt

Gegen 13 Uhr liefen 41 Jugendliche und zwei Erwachsene über die Gleise zwischen den Bahnsteigen 11 und 16. Die Gruppe gehörte zu zwei Schulklassen aus Verl – ein Reisebus hatte sie zuvor auf einem nahen Parkplatz abgesetzt. Als die Bundespolizei eintraf, war niemand mehr vor Ort. Erst Videoaufzeichnungen brachten Klarheit: Die Kameras zeigten genau, wer die Gleise betreten hatte. Gegen 15 Uhr konnten Beamte die Schulklassen samt mehreren Lehrkräften stellen – gegen die Verantwortlichen laufen nun Bußgeldverfahren, so die Bundespolizei. Die Behörde warnt eindringlich: Züge nähern sich oft nahezu lautlos und können nach einer Notbremsung noch mehrere hundert Meter weiterrollen – wer Gleise betritt, riskiert sein Leben.