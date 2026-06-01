Ruhrgebiet: Förderprogramm Moderne Sportstätte NRW

Das Förderprogramm "Moderne Sportstätte NRW" soll Sportvereine dabei unterstützen, ihre Sportanlagen fit für die Zukunft zu machen. Das Land NRW will mit dem Projekt helfen vereinseigene Sportstätten zu modernisieren, aufzuwerten und neu auszustatten. Bewerben können sich alle Vereine, die eine Sportstätte besitzen, oder für die Instandhaltung verantwortlich sind. Insgesamt 600 Millionen Euro fließen bis 2036 vom Land in die Infrastruktur unserer Sportstätten, so viel wie noch nie zuvor. Ab jetzt könnt ihr euch bewerben.