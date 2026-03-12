Ruhrbahn wird heute bestreikt

In Mülheim und Essen fahren keine Busse und Bahnen. Auch die E-Wagen sind nicht im Einsatz. Die Ruhrbahn-KundenCenter sowie die Fundbüros bleiben während des Streiks ebenfalls geschlossen. Nicht vom Streik betroffen sind die Fahrten zur Beförderung von Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern. Da es voraussichtlich in den benachbarten Verkehrsunternehmen ebenfalls zu Einschränkungen kommen kann, sind auch die städteübergreifenden Linien betroffen. Hintergrund des Streiks ist der laufende Tarifkonflikt mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband NRW. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem für das Ruhrbahn-Personal mehr Entlastung im Arbeitsalltag, damit der Job im ÖPNV für potenzielle Bewerber attraktiver wird.