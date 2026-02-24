Ruhrbahn wird gefördert: Wasserstoffbusse geplant

Ältere Dieselfahrzeuge sollen schrittweise durch die neuen Wasserstoffbusse ersetzt werden. Die werden dann auf verschiedenen Linien im Gebiet der Ruhrbahn eingesetzt. Die Entscheidung für Wasserstoffbusse basiert auf einer Analyse im Rahmen des Projekts „H2 Zero Emission“, das Batterie- und Wasserstoffantriebe verglich. Dabei erwies sich der Wasserstoffantrieb als besonders geeignet für die meisten Linien der Ruhrbahn. Berücksichtigt wurden hier beispielsweise die Wirtschaftlichkeit und die Reichweite der Fahrzeuge. Bis 2027/2028 soll es bei der Ruhrbahn insgesamt 78 Wasserstofffahrzeuge geben.