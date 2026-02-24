Ruhrbahn wieder zum Streik aufgerufen

In Mülheim und Essen werden keine Busse und Bahnen fahren. Auch die E-Wagen sind nicht im Einsatz. Die Ruhrbahn-KundenCenter sowie die Fundbüros bleiben während des Streiks ebenfalls geschlossen. Nicht vom Streik betroffen sind die Fahrten zur Beförderung von Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern. Es gibt außerdem eine Lösung für die Besucher der Messe „Reise & Touristik – Camping & Caravaning“ in Essen: Es wird ein Bus-Shuttle für Messe-Besucher durch einen von der Ruhrbahn beauftragten Subunternehmer eingerichtet. Der Bus-Shuttle pendelt zwischen dem Hauptbahnhof Bussteig 4/Bussteig 5 und dem Messegelände. Darüber hinaus pendelt ein Shuttle zwischen den Parkplätzen P2 und P10 und dem Messegelände.





Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband NRW. Ver.di fordert vor allem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 39 auf 37 Stunden bei vollem Lohnausgleich sowie höhere Zuschläge für Sonntagsarbeit. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 2./3. März statt. Die Regional- und S-Bahnen der Deutschen Bahn sind vom Streik NICHT betroffen.