Ruhrbahn steht am Dienstag wieder still

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in den Verkehrsbetrieben landesweit am Montag und Dienstag zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. In Mülheim werden am Montag (16.3.) die Verwaltung und Kundencenter der Ruhrbahn bestreikt. Am Dienstag (17.3.) legen Beschäftigte im Fahrdienst der Ruhrbahn die Arbeit nieder. Laut Verdi werden Busse und Straßenbahnen von Beginn der Frühschicht bis zur Spätschicht stillstehen. Vom Streik nicht betroffen sind die Fahrten zur Beförderung von Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Fahrten für Förderschüler. Bussi wird zu den gewohnten Fahrtzeiten fahren. Es gibt außerdem eine Lösung für die Besucher der am 17. März beginnenden Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro: Einen Bus-Shuttle für Messe-Besucher durch einen von der Ruhrbahn beauftragten Subunternehmer. Der Shuttle pendelt von 8 Uhr bis 18 Uhr alle 15 Minuten zwischen dem Hauptbahnhof und dem Messegelände.