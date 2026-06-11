Ruhrbahn: Pünktlichkeit in Mülheim so schlecht wie nie

Nur noch 72,4 Prozent der Busse kamen 2025 pünktlich an – deutlich unter dem eigenen Ziel von 80 Prozent und noch schlechter als 2023 mit 76 Prozent. Auch die Stadtbahn U18 rutschte von 88 Prozent (2023) auf nur noch 80,9 Prozent ab.





Als Gründe nennt die Ruhrbahn den Mischverkehr – also Strecken, wo Bahnen und Busse mit Autos um Platz konkurrieren –, mehr Baustellen in der Stadt und die störanfälligen, veralteten U18-Wagen.





Deutlich besser läuft es beim Service: 95 Prozent der Kundenanfragen werden inzwischen innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet – 2023 lag diese Quote noch unter 50 Prozent. Und die Fahrzeugverfügbarkeit liegt bei fast 99 Prozent – nur die U18 drückt den Schnitt. Die häufigsten Beschwerden der Fahrgäste: Unpünktlichkeit (38 Prozent) und Fahrtausfälle (12 Prozent), so der Bericht.