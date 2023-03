Ruhrbahn fährt am Montag eingeschränkt

Von 5.30 Uhr bis 23 Uhr werden die Nachtexpresslinien im Stundentakt unterwegs sein. Bei uns in Mülheim sind das NE2, NE9 und NE10. Hier geht es zu den Fahrplänen. Am Streiktag soll auch kein Schülerverkehr (E-Wagen) stattfinden. Ausgenommen hiervon sind laut Ruhrbahn Fahrten zur Beförderung von Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern in Kleinbussen. Auch die Ruhrbahn-KundenCenter und die Fundbüros sind während des Streiks geschlossen, heißt es. Die Gewerkschaft ver.di hat für den Morgen am Betriebsstandort Mülheim zu einer Versammlung aufgerufen. Bestreikt werden auch die Nahverkehrsunternehmen in den umliegenden Städten und die Deutsche Bahn. Sie wird den Fernverkehr am Montag komplett einstellen. Weitere Details soll es morgen am Freitag geben. Zu Warnstreiks kommt es auch an den Flughäfen und bei der Autobahn GmbH.