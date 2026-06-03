Ruhrbahn erzeugt jetzt Solarstrom auf eigenem Dach

Rund 266.000 Kilowattstunden Strom soll die Anlage pro Jahr erzeugen – das entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 50 Vier-Personen-Haushalten. Den Großteil des Stroms – 95 Prozent – verbraucht die Ruhrbahn direkt selbst: in den Werkstätten, auf dem Betriebshof und in der Verwaltung. Damit deckt die Anlage rund 14 Prozent des gesamten Strombedarfs am Standort, so medl. Die restlichen fünf Prozent fließen ins öffentliche Stromnetz. Die Investition von rund 600.000 Euro soll sich laut Ruhrbahn bis 2039 amortisiert haben. Für das Verkehrsunternehmen ist die Anlage ein weiterer Schritt in Richtung Klimaneutralität – auf den Dächern weiterer Standorte könnte noch mehr Potenzial schlummern.