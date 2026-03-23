Ruhrbahn: Ausfälle am Dienstag

Alle Linien fahren grundsätzlich, aber mit möglichen Einschränkungen, teilt die Ruhrbahn mit. In Mülheim sind die Linien 131, 134, 136, 752, 753 und 976 nicht betroffen. Auch der Schülerverkehr zu Sportstätten findet laut Ruhrbahn statt. Fahrgäste sollten sich über die aktuelle Lage in der ZÄPP-App oder den Ruhrbahn-Auskunftssystemen informieren. Auch die KundenCenter in Essen und Mülheim bleiben bis etwa 14 Uhr geschlossen.