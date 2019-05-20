Ruhrbahn ändert Fahrpläne bei neun Linien

Konkret betroffen sind die Tram-Linien 102, 112 und 901 sowie die Buslinien 130, 134, 151 und 752. Die Linie 130 fährt erstmals über die Haltestelle Scharpenberg zum Ärztezentrum in der Schulstraße. Die Tram 901 bekommt zwischen Zoo/Uni und Laar einen 7,5-Minuten-Takt. Die meisten Abfahrtszeiten verschieben sich nur um wenige Minuten. Die Haltestelle Kahlenberg wird wegen zu weniger Fahrgäste geschlossen. Fahrgäste können zur 250 Meter entfernten Haltestelle Floraweg ausweichen. Die neuen Fahrpläne sind bereits in der App und auf der Website verfügbar, heißt es von der Ruhrbahn.