Ruhige Silvesternacht für Mülheimer Feuerwehr

Die meisten Einsätze passierten nach Mitternacht: 21 der 23 Brände wurden nach dem Jahreswechsel gemeldet, so die Feuerwehr. Meist brannten Papiercontainer oder Mülltonnen - insgesamt 18 Kleinbrände. Dazu kam ein Auto-Brand. Ernster wurde es auf der Leineweberstraße: Dort brannte ein Zimmer samt Balkon. Die Freiwillige Feuerwehr Broich war zufällig in der Nähe und konnte schnell löschen. Das Feuer wurde von außen bekämpft und ein Trupp ging ins Gebäude. Niemand wurde verletzt. Nach 40 Minuten war der Einsatz beendet.





Die Polizei Essen / Mülheim berichtet von einem unruhigen Jahreswechsel. Das Einsatzgeschehen hat sich allerdings hauptsächlich auf das Essener Stadtgebiet beschränkt. Hier kam es laut Polizei auch mehrfach zu Übergriffen auf Einsatzkräfte.