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RS1-Ausbau in Mülheim stockt
© Daniel Attia/FUNKE Foto Services
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RS1-Ausbau in Mülheim stockt

Der Radschnellweg RS1 endet in Mülheim bisher an der Hochschule Ruhr West. Wie es danach weitergeht, ist unklar - eine Einigung mit der Deutschen Bahn steht weiter aus.

Veröffentlicht: Mittwoch, 08.04.2026 12:00

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Der RS1 soll einmal durchgehend von Duisburg bis Hamm führen. Bisher sind rund 20 Kilometer fertig - davon ein großer Teil in Mülheim. Für den weiteren Ausbau in Mülheim bis zur Uni in Duisburg müssen Flächen der Deutschen Bahn genutzt werden. Das Verkehrsministerium führt dazu aktuell Gespräche, heißt es auf unsere Nachfrage von Straßen.NRW. Wann die Verhandlungen abgeschlossen sind, sei noch offen. In anderen Städten geht es schneller voran: In Essen soll noch in diesem Jahr ein neuer Abschnitt eröffnet werden. Der RS1 gilt als eines der größten Radwegprojekte in Deutschland und soll Pendlern eine schnelle Alternative zum Auto bieten.

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