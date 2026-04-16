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RRZ-Umbau erreicht letzte Bauphase
© PR Eurofund
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RRZ-Umbau erreicht letzte Bauphase

Das Rhein-Ruhr Zentrum bei uns in Mülheim hat den letzten großen Bauauftrag vergeben. Die Gesamtfertigstellung und Wiedereröffnung aller Bereiche ist für das erste Quartal 2027 geplant.



Veröffentlicht: Donnerstag, 16.04.2026 12:00

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Im Mittelpunkt des letzten Bauabschnitts steht eine neue zweigeschossige Eingangshalle im westlichen Bereich vor Kaufland und Müller. Danach bauen die einzelnen Mieter ihre Flächen selbst aus. Bereits jetzt im April sollen etwa die Hälfte der Parkplätze im Westbereich wieder nutzbar sein. Zudem will das RRZ noch weitere neue Mieter aus dem Modebereich bekanntgeben. Insgesamt investiert der Eigentümer Eurofund 180 Millionen Euro in die Modernisierung des Centers, heißt es vom Unternehmen.

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