RRZ-Umbau erreicht letzte Bauphase

Im Mittelpunkt des letzten Bauabschnitts steht eine neue zweigeschossige Eingangshalle im westlichen Bereich vor Kaufland und Müller. Danach bauen die einzelnen Mieter ihre Flächen selbst aus. Bereits jetzt im April sollen etwa die Hälfte der Parkplätze im Westbereich wieder nutzbar sein. Zudem will das RRZ noch weitere neue Mieter aus dem Modebereich bekanntgeben. Insgesamt investiert der Eigentümer Eurofund 180 Millionen Euro in die Modernisierung des Centers, heißt es vom Unternehmen.