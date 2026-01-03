RRZ startet mit Aktionen ins neue Jahr

Am 11. Januar gibt es drei Puppentheater-Aufführungen bei Adventica. Am 16. Januar sorgen ein DJ, Ballonkünstler und Tanzen für Stimmung. Das CinemaxX zeigt vom 22. Januar bis 4. Februar Schulfilme für 4,50 Euro pro Schüler - deutlich günstiger als normale Kinokarten. Am 24. Januar wird das Kinder-Prinzenpaar mit seiner Garde geehrt und zieht durch das Einkaufszentrum. Für Senioren startet am 26. Januar das erste Plaudercafé des Jahres im Eiscafé La Gondola, heißt es vom RheinRuhrZentrum.