Rotes Kreuz sucht dringend Blutspender

Heute (20.1.) können Spender von 15 bis 19 Uhr ins Nachbarschaftshaus in Heißen kommen. Am 28. Januar ist der Altenhof in der Stadtmitte von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Viele Menschen scheuen sich bei Kälte und Glätte vor dem Gang zur Blutspende, heißt es vom DRK. Dabei hilft jeder Spender bis zu drei kranken Menschen. Aus dem Blut entstehen Konzentrate für rote Blutkörperchen, Plasma und Blutplättchen für Krebspatienten. Für Spender ist es auch ein kleiner Gesundheitscheck mit Blutdruck- und Pulsmessung, sagt das Rote Kreuz.