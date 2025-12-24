Rotes Kreuz sucht Blutspender zum Jahresende

Anzeige
Besonders Krebspatienten sind auf gespendetes Blut angewiesen. Bei einer Chemotherapie funktioniert die eigene Blutbildung oft nicht richtig. Dann können Blutspenden die Heilungschancen stark verbessern, so das Rote Kreuz. Das Problem: Die Blutkonserven sind nicht lange haltbar. Am Montag (29.12.) können Spender von 12 bis 16 Uhr zum RheinRuhrZentrum kommen. Das DRK-Blutspendemobil steht vorm Eingang Ost am Parkplatz P1. Wer einen Termin online bucht, muss nicht warten. Als Dankeschön gibt es limitierte Weihnachtssocken vom Roten Kreuz.
