Rotes Kreuz sucht Blutspender zum Jahresende


Das Deutsche Rote Kreuz ruft zum Jahresende zur Blutspende auf. Auch in den Weihnachtsferien brauchen Patienten in Krankenhäusern dringend Bluttransfusionen.

Veröffentlicht: Mittwoch, 24.12.2025 04:12

Besonders Krebspatienten sind auf gespendetes Blut angewiesen. Bei einer Chemotherapie funktioniert die eigene Blutbildung oft nicht richtig. Dann können Blutspenden die Heilungschancen stark verbessern, so das Rote Kreuz. Das Problem: Die Blutkonserven sind nicht lange haltbar. Am Montag (29.12.) können Spender von 12 bis 16 Uhr zum RheinRuhrZentrum kommen. Das DRK-Blutspendemobil steht vorm Eingang Ost am Parkplatz P1. Wer einen Termin online bucht, muss nicht warten. Als Dankeschön gibt es limitierte Weihnachtssocken vom Roten Kreuz.

