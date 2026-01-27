Anzeige
Rotes Kreuz braucht dringend Blutspender
© DRK Blutspendedienst West
Blutkonserven
Das Deutsche Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf. Morgen (28.1.) können Spender von 15 bis 19 Uhr zum Altenhof in der Stadtmitte kommen.



Veröffentlicht: Dienstag, 27.01.2026 13:00

Zu Jahresbeginn wird die Blutversorgung kritisch. Viele Menschen scheuen sich bei Kälte und Glätte vor dem Gang zur Blutspende. Dabei hilft jeder Spender bis zu drei kranken Menschen. Aus dem Blut entstehen Konzentrate für rote Blutkörperchen, Plasma und Blutplättchen für Krebspatienten. Für Spender ist es auch ein kleiner Gesundheitscheck mit Blutdruck- und Pulsmessung. Termine sollten online gebucht werden. Spenden kann jeder ab 18 Jahren mit Personalausweis, heißt es vom Roten Kreuz.

