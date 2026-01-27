Rotes Kreuz braucht dringend Blutspender

Zu Jahresbeginn wird die Blutversorgung kritisch. Viele Menschen scheuen sich bei Kälte und Glätte vor dem Gang zur Blutspende. Dabei hilft jeder Spender bis zu drei kranken Menschen. Aus dem Blut entstehen Konzentrate für rote Blutkörperchen, Plasma und Blutplättchen für Krebspatienten. Für Spender ist es auch ein kleiner Gesundheitscheck mit Blutdruck- und Pulsmessung. Termine sollten online gebucht werden. Spenden kann jeder ab 18 Jahren mit Personalausweis, heißt es vom Roten Kreuz.