Rotes Erzählzelt startet in Mülheim – Eintritt frei

Den Auftakt macht heute um 15 Uhr Heißen: Auf der Wiese beim Nachbarschaftshaus an der Hingbergstraße 311 öffnet das Zelt zum ersten Mal.





Morgen (28.05.) geht es weiter in den Feldmann-Park in Styrum, Augustastraße 108-114.





Am Freitag (29.05.) ist das Familienzentrum Panama in Dümpten, Nordstraße 85, dran.





Am Montag (01.06.) folgt Eppinghofen und am Dienstag (02.06.) die Wiese in der MüGa in Broich.





Alle Vorstellungen starten jeweils um 15 Uhr – und sind kostenlos. Mit viel Humor und Fantasie entführt das Erzählerteam das Publikum in unterschiedliche Welten: Bildschirm aus, Kopfkino an.