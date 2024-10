Rote Karten, Bundeswehr: Was Völler 2002 in Bosnien erlebte

Mal sehen, was Völler als Sportdirektor diesmal in Zenica erlebt, wo die Nationalelf unter Bundestrainer Julian Nagelsmann heute Abend (20.45 Uhr/RTL) um Nations-League-Punkte gegen Bosnien-Herzegowina antritt.

Nach dem 1:1 eilte der DFB-Tross zum Flughafen. Für 0.15 Uhr war der Rückflug nach Deutschland geplant, aber das vorgesehene Charter-Flugzeug landete erst gar nicht auf dem Flughafen der bosnischen Hauptstadt. Der Pilot drehte wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse ab und flog Richtung Italien. Völler und seine Spieler mussten zurück ins Teamhotel in Sarajewo und konnten erst am Tag nach dem Spiel nach Hannover fliegen.

Nachdem anhaltende Regenfälle die Rasenfläche im Olympiastadion von Sarajewo in eine einzige Seenlandschaft verwandelt hatten, stand die Partie wenige Stunden vor dem Anpfiff vor der Absage. Zwei Bundeswehr-Hubschrauber kamen schließlich zum Einsatz, die dicht über dem Rasen mit dem Wind der Rotorblätter die Wassermassen vom Platz drückten.

Doch der Reihe nach. Nach der Ankunft trafen Völler und das von Kapitän Oliver Kahn angeführte Team zunächst mit rund 200 deutschen SFOR-Soldaten im Feldlager Rajlovac zusammen. Das Länderspiel war, wenige Jahre nach dem Balkankrieg, auch eine politische Mission. Auf der Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt von Sarajevo konnten die Nationalspieler aus dem Teambus die vielen Einschusslöcher an den Gebäuden sehen. Dazwischen gab es Grünstreifen, die vermint waren. Schilder warnten vorm Betreten.

Der geplante Kurztrip des Vize-Weltmeisters in die bosnische Hauptstadt begann im Oktober 2002 mit einem Besuch der damaligen deutschen SFOR-Soldaten. Und sie ging nach einem 1:1 mit zwei Roten Karten im bosnischen Regen in die Verlängerung, weil der nächtliche Rückflug storniert werden musste.

Zenica (dpa) - Bei der Rückkehr nach Bosnien-Herzegowina werden bei DFB-Sportdirektor Rudi Völler besondere Fußball-Erinnerungen wach. Vor 22 Jahren, beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosniens Auswahl in Sarajevo, war Völler als DFB-Teamchef dabei. Und der heute 64-Jährige erlebte eine unvergessliche Reise.

Teamchef Rudi Völler beim Spiel in Sarajevo, das 1:1 ausging.

Rudi Völler (M) schneidet beim Truppenbesuch in Sarajevo eine Torte in Form eines Fußallplatzes an.

