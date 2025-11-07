Navigation

Rosalía-Hit: «Berghain» auf Platz zwölf

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 17:15

Die spanische Pop-Ikone Rosalía hat heute ihr neues Album «Lux» herausgebracht. In den Charts macht ihr Song «Berghain» einen gewaltigen Sprung.

Rosalía
© Christophe Ena/AP

Musikcharts

Baden-Baden (dpa) - Der Hype um den neuen Song «Berghain» der spanischen Sängerin Rosalía (33) hat dem Lied einen Sprung in den Charts beschert. Das in Spanisch, Englisch und Deutsch gesungene Lied mit Klassik-Elementen und Kultpotenzial in den sozialen Medien steigt von Rang 51 auf Platz 12, wie die Chartsermittler von GfK Entertainment mitteilen. Es ist für die Sängerin in Deutschland die bislang höchste Singlecharts-Platzierung.

In «Berghain» arbeitet die Musikerin aus Katalonien mit der isländischen Künstlerin Björk und dem US-Produzenten Yves Tumor zusammen. Die Fans waren schon nach dieser ersten Kostprobe aus dem Häuschen. Das Video kam allein auf Youtube nach zwölf Tagen auf rund 20 Millionen Aufrufe. Im Netz und in den Medien wird gerätselt, inwieweit «Berghain» eine Hommage an den gleichnamigen weltberühmten Berliner Techno-Club sein könnte.

