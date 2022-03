Rolling Stones bestätigen Europa-Tour

London (dpa) - Die Rolling Stones gehen anlässlich ihres 60. Bandjubiläums im Sommer auf Europa-Tournee. Die legendäre Rockband («Satisfaction», «Brown Sugar») bestätigte am Montag entsprechende Gerüchte.

«Die Steine rollen einfach weiter», hieß es auf dem Twitter-Account der Stones. Unter den 14 Shows der «Sixty»-Tour sind auch zwei Konzerte in Deutschland. Am 5. Juni treten Mick Jagger und Co. im Olympia-Stadion in München auf, am 27. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Ihr allererstes Konzert gaben die Rolling Stones am 12. Juli 1962 im inzwischen geschlossenen Marquee Club in London. «Wir lassen nicht 60 Jahre verstreichen, ohne etwas zu machen», hatte Gitarrist Keith Richards (78) vor kurzem der Deutschen Presse-Agentur in London gesagt. Auf ihrer «Sixty»-Tour, die in Madrid beginnt und in Stockholm endet, wird die Band gleich zweimal in der britischen Hauptstadt spielen. Im Juni und Juli sind gigantische Konzerte im Londoner Hyde Park geplant.

Von der ursprünglichen Besetzung, die damals im Marquee Club auftrat, sind heute nur noch der 78 Jahre alte Frontmann Jagger und Gitarrist Richards dabei. Seit 1975 ist auch Gitarrist Ronnie Wood (74) festes Mitglied der Rolling Stones. Nach dem Tod des langjährigen Schlagzeugers Charlie Watts im vergangenen Jahr hat US-Drummer Steve Jordan (57) dessen Posten übernommen.