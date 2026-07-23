Rolle rückwärts: Mülheims kleinstes Freibad öffnet doch noch

Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 19 Uhr. Vor einem Monat hatte uns der Betreiber auf Nachfrage mitgeteilt, dass es im Bad technische Probleme gibt, die so gravierend seien, dass das Bad in dieser Saison wohl nicht mehr öffnen könnte. Diese Probleme sind jetzt gelöst. Das Bad Kämpgens Hof in Dümpten ist das kleinste Freibad in Mülheim. Es gibt ein 25-Meter-Becken sowie ein Kinder- und ein Babybecken.

Mittlerweile ist auch die Schwimmstelle in Saarn geöffnet. Außerdem öffnet das Naturbad in Styrum regulär. Hier ist auch die große Rutsche wieder am Start, sodass wir Mülheimer bei Sommerwetter wieder mehrere Möglichkeiten haben, unter freiem Himmel schwimmen zu gehen.