Rösler übernimmt VfL Bochum als Chefcoach

Veröffentlicht: Donnerstag, 02.10.2025 17:49

Uwe Rösler wird neuer Cheftrainer beim VfL Bochum. Der 56-Jährige übernimmt am Montag und soll dem Team laut Geschäftsführer Kaenzig «die nötige Stabilität» bringen.

Trainer Uwe Rösler
2. Fußball-Bundesliga

Bochum (dpa) - Der ehemalige Düsseldorfer Bundesligacoach Uwe Rösler wird neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Der 56 Jahre alte Ex-Profi erhält beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis zum Sommer 2027, übernimmt die Bochumer aber erst am Montag. Am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13.00 Uhr/Sky) wird der Tabellen-Vorletzte noch vom Interimscoach David Siebers betreut. 

Der VfL bestätigte die Personalie, über die zuvor bereits einige Medien berichtet hatten. Die Westfalen hatten sich Mitte September von Dieter Hecking getrennt. «Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Rösler einen extrem erfahrenen Trainer gefunden haben, der auch international seine Spuren hinterlassen und sehr vieles erlebt hat. Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Expertise und seiner Autorität begeistert», sagte Geschäftsführer Ilja Kaenzig. 

Rösler stieg mit Düsseldorf aus der Bundesliga ab

Rösler, der die Bundesliga und 2. Liga als Spieler und als Trainer kennt, war zuletzt drei Jahre beim dänischen Club Aarhus GF beschäftigt. Zum Ende der vergangenen Saison endete die Zusammenarbeit. Von 2020 bis 2021 stand Rösler bei Fortuna Düsseldorf als Nachfolger von Friedhelm Funkel unter Vertrag, konnte den Bundesligaabstieg aber nicht verhindern und verließ den Club nach auslaufendem Vertrag ein Jahr später.

«Wir hoffen, dass er es schafft, der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben, um schnellstmöglich in ruhigere Tabellenregionen zu kommen», sagte Kaenzig.

