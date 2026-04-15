Röhrenhersteller "Europipe" wächst

Künftig soll die Beschichtung direkt in Mülheim gemacht werden. Laut Unternehmen fallen damit Transporte zwischen verschiedenen Standorten weg. Das soll Zeit und Kosten sparen und außerdem den CO2-Ausstoß senken. Für Kunden heißt das zum Beispiel: Rohre können direkt aus Mülheim geliefert werden. Nach Angaben von "Europipe" soll auch die Technik dahingehend verbessert werden, dass bei der Beschichtung weniger Abfall entsteht. So soll die Produktion zudem umweltfreundlicher werden.