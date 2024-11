Rod Stewart deutet Ende großer Welttourneen an

London (dpa) - Musiker Rod Stewart (79) deutet an, sich von großen Welttourneen zu verabschieden. Im kommenden Jahr sind bei einer Tour, die mit «One Last Time» beworben wird, Konzerte in Europa und den USA geplant - langfristig wolle er aber intimere Konzerte spielen. «Das wird das Ende der großangelegten Welttourneen für mich sein, aber ich habe nicht den Wunsch, mich zur Ruhe zu setzen», hieß es in einem Post bei Instagram, Facebook und X.

«Ich liebe, was ich tue, und tue, was ich liebe», schrieb Stewart weiter. «Ich bin fit, habe volles Haar und kann 100 Meter in 18 Sekunden rennen im fröhlichen Alter von 79.» Er wolle mit einer «Great American Songbook», «Swing Fever»-Tour 2026 weitermachen - kleinere Veranstaltungsorte und mehr Intimität. «Aber dann vielleicht auch wieder nicht...», hieß es in dem Statement, das unterschrieben war mit «der zwiespältige Sir Rod Stewart».

Der britische Musiker («Da Ya Think I’m Sexy?», «Sailing», «Maggie May») gib im nächsten Jahr gleich zwei Konzertreihen in Las Vegas. Zwischen den beiden sogenannten Residencies sind unter anderem Auftritte in Deutschland geplant. Seit einer Ehrung des britischen Königshauses im Jahr 2016 darf er sich «Sir» nennen. Stewart, der vor einigen Jahren wegen Prostatakrebs behandelt worden war, wird im Januar 80.