Rockband Kiss kündigt erstes Konzert nach Abschiedstour an

Las Vegas (dpa) - Die US-Hardrockband Kiss («I Was Made For Loving You») hat rund 15 Monate nach dem Ende ihrer «End Of The Road»-Abschiedstournee ihr Comeback auf die Bühne angekündigt. Die Rockveteranen wollen im November bei einem Fan-Event in Las Vegas ein Konzert geben. Allerdings werden sie dabei auf ihr berühmtes Make-up und die theatralischen Kostüme verzichten.

Unklarheit über die Bandbesetzung

Auf der offiziellen Website der Band ist von einer «Unmasked Electric Show» mit den beiden Bandgründern und einzigen permanenten Mitgliedern Paul Stanley (Gesang/Gitarre) und Gene Simmons (Gesang/Bass) sowie einigen Special Guests die Rede. Ob der langjährige Schlagzeuger Eric Singer und der Gitarrist Tommy Thayer involviert sind, blieb zunächst offen.

Der ehemalige Kiss-Gitarrist Bruce Kulick soll in Vegas eine eigene Show spielen. Außerdem sollen mehrere Tribute-Bands auftreten. Anlass für das dreitägige Event mit dem Titel «Kiss Army Storms Vegas» ist das 50-jährige Bestehen der «Kiss Army», der weltweiten Fan-Community der Band.

Nicht das erste Comeback nach einer Abschiedstour

Bereits ab 1983 waren Stanley und Simmons unmaskiert mit wechselnden Kiss-Line-ups aktiv, bis die Originalbesetzung 1996 wieder zusammenkam. Seitdem traten Kiss immer mit ihrem berühmten Make-up und in ihren aufwendigen Outfits auf.

In den Jahren 2000 und 2001 hatte die Gruppe schon einmal eine Abschiedstournee absolviert, kehrte aber bereits 2003 zurück. Vor dem vermeintlich letzten Konzert im New Yorker Madison Square Garden im Dezember 2023 hatte Gene Simmons angedeutet, dass es weitergehen könnte. «Das wird der allerletzte Kiss-Auftritt im Original-Make-up sein», sagte er damals.

Drei-Tages-Tickets für über 900 Euro

«Kiss Army Storms Vegas» findet vom 14. bis 16. November in den Virgin Hotels Las Vegas statt. Wer an allen drei Tagen dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen. Samt Hotel-Übernachtung kostet das günstigste Paket 999 US-Dollar (rund 930 Euro pro Person). Preise für die sogenannte «Ultimate Experience» mit Topsitzplatz beim Konzert und Zugang zum Soundcheck beginnen bei 4.909 US-Dollar (rund 4600 Euro).