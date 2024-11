Robbie Williams bekommt weiteren «Bambi»

München (dpa) - Robbie Williams bekommt seinen dritten «Bambi» und wird diesen Donnerstag die Verleihungsshow eröffnen. Er werde nach München kommen und den Preis erneut in der Kategorie Entertainment entgegennehmen, teilte der Medienkonzern Hubert Burda Media mit. Bei der Show werde er einen «brandneuen» Song aus seinem Film «Better Man - Die Robbie Williams Story» performen. Der 50 Jahre alte Entertainer hatte die Trophäe bereits 2016 in der Kategorie Musik International und 2013 in der Kategorie Entertainment bekommen.

Gala in München - Stream auf Prime Video

Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Er wird in München verliehen, die Gala wird live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in voraussichtlich zwölf Kategorien vergeben.

Mehrere Preisträger stehen schon fest

In diesem Jahr steht rund die Hälfte der Preisträger bereits fest. Unter anderem werden Rockstar Bryan Adams, Schauspieler Kevin Costner und Fußballer Toni Kroos die Auszeichnung erhalten.