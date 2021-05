Riesenüberraschung in Madrid: Zverev gewinnt gegen Nadal

ATP-Turnier

Madrid (dpa) - Rund drei Wochen vor dem Beginn der French Open hat Alexander Zverev mit einem Sieg gegen Rafael Nadal ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt.

Deutschlands bester Tennisspieler setzte sich beim Masters-1000-Event in Madrid am Freitag im Viertelfinale gegen den spanischen Sandplatz-König mit 6:4, 6:4 durch und steht bei der mit 3,2 Millionen Euro dotierten Veranstaltung damit im Halbfinale.

«Es ist definitiv einer der besten Siege in meiner Karriere», sagte Zverev nach seiner beeindruckenden Vorstellung bei Sky. «Ich habe die Winner auf dem Platz gemacht und auch das Gefühl, dass ich das Spiel selbst gewonnen habe - und das ist gegen Nadal ein gutes Gefühl.» Zverev nutzte nach 1:44 Stunden seinen ersten Matchball und feierte im achten Duell seinen dritten Sieg.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Zverev am Samstag auf den Österreicher Dominic Thiem. Der US-Open-Champion hatte sich zuvor gegen John Isner aus den USA mit 3:6, 6:3, 6:4 durchgesetzt. «Ich muss jetzt auch sehen, dass das Turnier noch nicht vorbei ist. Ich treffe auf einen Dominic Thiem, der in sehr guter Form ist», sagte Zverev. «Irgendwie gingen die Matches zuletzt immer in die Richtung von Dominic. Ich hoffe, dass sich das morgen ändert», sagte Zverev, der unter anderem im vergangenen Jahr im Finale der US Open gegen den Österreicher in dramatischen fünf Sätzen verloren hatte.

Gegen Nadal hatte die Partie auf dem Centre Court im Caja Magica alles andere als gut für Zverev begonnen. Der 24-Jährige kassierte ein frühes Break und lag schnell mit 2:4 zurück. Doch Zverev blieb ruhig, schaffte sofort das Re-Break und übernahm in der Folgezeit immer mehr das Kommando. Zum 5:4 nahm er Nadal erneut den Aufschlag ab und holte sich nach 49 Minuten mit einem Ass den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang blieb Zverev überraschend der bestimmende Spieler. Nadal, der in Madrid bereits fünf Mal gewinnen konnte, wirkte ein wenig gehemmt und bewegte sich nicht so gut wie normal auf seinem Lieblingsbelag. Zverev überzeugte dagegen mit druckvollem Spiel und verzeichnete am Ende beeindruckende 28 Winner gegen Nadal.

