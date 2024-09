Über 8.500 Sportlerinnen und Sportler aus rund 150 Ländern werden sich vom 16. bis 27. Juli 2025 in der Metropolregion Rhein und Ruhr und in Berlin in diversen Sportarten messen. Die FISU World University Games stehen an, es treten ausschließlich Studierende gegeneinander an. Für die Austragung bekamen mehrere Städte in NRW den Zuschlag.

World University Games: Diese Austragungsorte gibt es

Die World University Games werden, ähnlich wie die Olympischen Spiele, im Winter und im Sommer ausgetragen. Für die Sommerausgabe gibt es Wettbewerbe in 19 Sportarten. In fünf NRW-Städten finden sie statt:

Bochum : Lohrheidestadion und Jahrhunderthalle

: Lohrheidestadion und Jahrhunderthalle Duisburg : ASC Duisburg (Am Barbarasee), Regattabahn Duisburg, Walter-Schädlich-Halle, Sportpark Duisburg, Schauinsland-Reisen-Arena (Eröffnungs- und Abschiedsfeier), Landschaftspark Duisburg-Nord

: ASC Duisburg (Am Barbarasee), Regattabahn Duisburg, Walter-Schädlich-Halle, Sportpark Duisburg, Schauinsland-Reisen-Arena (Eröffnungs- und Abschiedsfeier), Landschaftspark Duisburg-Nord Essen : Grugahalle, Messe Essen, ETuF Tennisanlage, Sportpark Am Hallo, Sporthalle Am Hallo, Zeche Zollverein

: Grugahalle, Messe Essen, ETuF Tennisanlage, Sportpark Am Hallo, Sporthalle Am Hallo, Zeche Zollverein Mülheim an der Ruhr : Westenergie Sporthalle

: Westenergie Sporthalle Hagen: Ischelandhalle

Hinzu kommt noch Berlin als weiterer Veranstaltungsort, auf den sich die Verantwortlichen festgelegt haben. Drei Sportarten werden in der Hauptstadtmetropole ausgetragen.

© picture alliance/dpa | Federico Gambarini © picture alliance/dpa | Federico Gambarini

World University Games: Diese Sportarten sind geplant

Zwölf volle Tage mit sportlichen Highlights wird die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten, die zu den World University Games pilgern. Dabei gibt es 19 verschiedene Sportarten zu bestaunen, die wir euch hier samt Austragungsort auflisten:

Bochum: 3x3 Basketball, 3x3 Rollstuhlbasketball, Leichtathletik

Duisburg: Basketball, Beach-Volleyball, Rudern, Wasserball

Essen: Basketball, Bogensport, Fechten, Gerätturnen, Judo, Rhytmische Sportgymnastik, Taekwondo, Tennis, Tischtennis

Mülheim an der Ruhr: Badminton

Hagen: Basketball

Berlin: Schwimmen, Volleyball, Wasserspringen

Die Vorfreude bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern ist groß. Den Start im Juli 2025 können sie kaum erwarten. So sagt zum Beispiel der Oberbürgermeister Essens, Thomas Kufen: "Bochum, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr werden mit ihrer einzigartigen Kulisse und der Sportbegeisterung der Menschen der Region sowohl Athletinnen und Athleten als auch die zugereisten Fans überzeugen. Wir können uns alle auf unvergessliche Spiele bei Freundinnen und Freunden freuen."

Autor: Joachim Schultheis