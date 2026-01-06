Rhein-Ruhr Zentrum will neuen Flohmarkt ansiedeln

Der bisherige Melan-Flohmarkt pausiert wegen Modernisierungsarbeiten im Einkaufszentrum. Der Piratini-Markt bietet an 500 Verkaufstischen Kleidung, Spielzeug, Kinderbücher und Fahrräder an. Er wird von Eltern für Eltern organisiert, heißt es vom Veranstalter. Das RRZ freut sich über das Interesse verschiedener Marktbetreiber, so die Centermanager. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium. Erst müssen die Genehmigungen der Stadt Mülheim vorliegen. Dann könnte der Markt regelmäßig im Rhein-Ruhr Zentrum stattfinden.