Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Rhein-Ruhr Zentrum will neuen Flohmarkt ansiedeln
© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services
Teilen:

Rhein-Ruhr Zentrum will neuen Flohmarkt ansiedeln

Das Rhein-Ruhr Zentrum verhandelt mit dem Piratini-Flohmarkt über einen Umzug nach Mülheim. Der Secondhand-Markt war bisher im Centro Oberhausen und könnte künftig regelmäßig im RRZ stattfinden.

Veröffentlicht: Dienstag, 06.01.2026 11:21

Anzeige

Der bisherige Melan-Flohmarkt pausiert wegen Modernisierungsarbeiten im Einkaufszentrum. Der Piratini-Markt bietet an 500 Verkaufstischen Kleidung, Spielzeug, Kinderbücher und Fahrräder an. Er wird von Eltern für Eltern organisiert, heißt es vom Veranstalter. Das RRZ freut sich über das Interesse verschiedener Marktbetreiber, so die Centermanager. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium. Erst müssen die Genehmigungen der Stadt Mülheim vorliegen. Dann könnte der Markt regelmäßig im Rhein-Ruhr Zentrum stattfinden.

Anzeige
Anzeige
Anzeige