Republikaner Pence zieht Präsidentschaftsbewerbung zurück

Las Vegas/Washington (dpa) - Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten werden. Der Republikaner kündigte in Las Vegas an, sich aus dem parteiinternen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im kommenden Jahr zurückzuziehen.

«Dies ist nicht meine Zeit. Nach vielem Beten und Überlegen habe ich beschlossen, meinen Wahlkampf für das Präsidentenamt mit dem heutigen Tag aufzugeben.»

Der 64-Jährige war in Umfragen weit abgeschlagen und hatte Medienberichten zufolge Probleme bei der Beschaffung von Geldern für seine Kampagne. «Wir wussten immer, dass dies ein harter Kampf sein würde, aber ich bereue nichts», sagte Pence vor Publikum, das hörbar überrascht auf Pence' Ankündigung reagierte. Er verlasse den Wahlkampf, aber werde den «Kampf für konservative Werte niemals aufgeben», versprach er.

Der evangelikale Christ hatte durch seine Amtszeit als Vizepräsident zwar einen hohen Bekanntheitsgrad, dennoch hatte er mit schlechten Beliebtheitswerten zu kämpfen. Er ist der erste weithin bekannte Kandidat, der aus dem Rennen aussteigt.

Trump weit vor anderen Kandidaten

Das republikanische Bewerberfeld wird angeführt vom früheren US-Präsidenten Donald Trump. Daneben sind unter anderem noch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, im Rennen. Die Partei kürt ihren Kandidaten in einer parteiinternen Vorwahl.

Bei den Demokraten bewirbt sich US-Präsident Joe Biden um eine Wiederwahl. Er hat als Amtsinhaber bislang kaum ernstzunehmende Konkurrenz in seiner Partei.

Pence war im Juni ins Rennen eingestiegen und hatte damit auch seinen früheren Chef Trump herausgefordert. Von 2017 bis 2021 war Pence dessen Stellvertreter. Die beiden haben ein schwieriges Verhältnis: Jahrelang trat Pence als treu ergebener Weggefährte Trumps auf. Doch spätestens in den Wirren nach der Präsidentschaftswahl 2020 wurde das Verhältnis der beiden nachhaltig beschädigt.

Pence geht Trump hart an

Beim Auftakt seines Präsidentschaftswahlkampfes hatte Pence den früheren Präsidenten hart angegangen. Pence sagte, er fordere alle seine republikanischen Mitstreiter auf, jemanden zum Spitzenkandidaten zu machen, der die Partei nicht nur zum Sieg, sondern auch die Nation mit Anstand führe. Eine öffentliche Wahlempfehlung für einen anderen Bewerber sprach er aber nicht aus.

Auch die anderen republikanischen Präsidentschaftsbewerber haben im Wahlkampf den schwierigen Spagat zu bewältigen, die Trump-Fans an der Basis nicht zu verschrecken und sich zugleich als bessere Alternative zum Ex-Präsidenten zu präsentieren.

Die Entscheidung von Pence, mehr als zwei Monate vor den Vorwahlen auszusteigen, dürfte ihm nach Einschätzung von Beobachtern einerseits viel Geld sparen. Andererseits dürfte er so auch sein Gesicht wahren können - und die Peinlichkeit vermeiden, sich möglicherweise nicht für die nächste republikanische Vorwahldebatte zu qualifizieren.

Pence ist tiefgläubig und pflegt das Image des braven Staatsdieners. Er unterstützt auch ein landesweites Abtreibungsverbot, was vielen Konservativen, gerade am äußeren Rand, sehr wichtig ist. Für Trump deckte der evangelikale Christ damals diese wichtige Wählergruppe ab. Da Pence nun nicht mehr im Rennen ist, muss sich diese Gruppierung nach einem neuen Kandidaten umsehen.