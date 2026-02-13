Report: Viele Azubis sind unzufrieden

Am häufigsten sorgen regelmäßige Überstunden bei den Auszubildenden für Frust, gefolgt von ausbildungsfremden Tätigkeiten wie Kaffeekochen, Botengängen und Putzen. Auch klagen viele Azubis darüber, dass sie keinen Ausbilder haben, der sie betreut. Wie zufrieden Azubis sind, ist je nach Branche sehr unterschiedlich, sagt der DGB. Während zum Beispiel 100 Prozent der befragten Bankkaufleute sagen, dass sie zufrieden sind, klagen 59 Prozent der Azubis im Handel über Frust und Probleme. Der DGB appelliert an Ausbildungsbetriebe, ihre Ausbildungsqualität zu verbessern. Anderenfalls könnten ganze Branchen bei Azubis zunehmend auf Ablehnung stoßen und die Suche nach Nachwuchs noch schwieriger werden.