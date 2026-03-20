Reparatur der A52-Ruhrtalbrücke geht schneller als geplant

Gute Nachrichten für alle Autofahrer auf der A52: Die Reparatur der Ruhrtalbrücke zwischen Essen und Mülheim ist ihrem Zeitplan zwei Wochen voraus. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH mit. Schon Anfang nächster Woche wandert die Baustelle auf die andere Seite der Brücke. Ab dem 23. März startet dann die fünfte Bauphase. Das bedeutet für euch: In Richtung Essen geht es bis Anfang April nur noch einspurig voran. Auch in den Wochen danach wechseln die Sperrungen der Fahrspuren immer wieder. Bis Mitte Mai sollen die Arbeiten fertig sein. Solange gilt im Baustellenbereich weiterhin Tempo 80.