Rentner Gauck greift Impfgegner an: «Bekloppte»

Corona-Pandemie

Rostock (dpa) - Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat die Gegner einer Impfung gegen das Coronavirus scharf angegriffen.

Bei einer Tagung für Lehrer am Samstag in Rostock betonte er, dass die Pandemie noch nicht überwunden sei. «Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten. Also Entschuldigung: Das darf ich mal so locker formulieren, ich bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes Wort achten.»

Gauck (81) sagte, dass die Menschen mit ihrer Einsicht «Impfen sei schädlich» nicht für sich selbst, sondern für ihr Umfeld Probleme schafften. «Das ist ja alles unglaublich.» Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident.

© dpa-infocom, dpa:210911-99-177663/2