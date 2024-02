Rennrodler Max Langenhan erstmals Gesamtweltcup-Sieger

Sigulda (dpa) - Weltmeister Max Langenhan hat sich erstmals den Gesamtweltcup im Rennrodeln gesichert.

Der 25-Jährige belegte im Einsitzer-Rennen im lettischen Sigulda Rang drei und ist vor den letzten beiden Rennen nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen, auch weil sein größter Konkurrent Jonas Müller aus Österreich stürzte. Den Tagessieg holte sich der dreimalige Olympiasieger Felix Loch mit seinem ersten Saisonerfolg vor dem Letten Kristers Aparjods.

Am Samstag hatte die fünfmalige Weltmeisterin Julia Taubitz zum vierten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. In Sigulda stehen am Sonntag noch die Sprintrennen auf dem Wettkampfprogramm.