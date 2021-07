Remscheid/Essen/Wuppertal: Gemeinsame Presseerklärung von StA und Polizei Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndung nach vers.

Essen (ots) - Nachdem am vergangenen Mittwoch (07.07.2021) eine 47-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann in Remscheid angeschossen wurden, sucht die Polizei nach dem tatverdächtigen Bayram Ö. Um den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, wurde auch die Öffentlichkeit in die Suche eingebunden. (siehe Pressemitteilung vom 08.07.2021: POL-W: RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Remscheid)