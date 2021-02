Rekordsieger: Friedrich holt siebten Zweierbob-WM-Titel

Altenberg (dpa) - Francesco Friedrich hat beim deutschen Dreifacherfolg in beeindruckender Manier seinen siebten Zweierbob-WM-Titel in Serie geholt und ist mit seinem insgesamt zehnten WM-Coup nun alleiniger Rekordsieger. Das schaffte vor ihm noch kein Bobpilot in der 91-jährigen WM-Geschichte.

© Sebastian Kahnert (dpa)