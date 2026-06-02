Rekord-Pollensaison: Das können Allergiker in Mülheim tun

Grund für die extreme Saison ist unter anderem ein sogenanntes „Mastjahr" der Birke: Die Bäume produzieren in diesem Jahr besonders viele Pollen. Im weiteren Verlauf kommen noch Gräser-, Getreide- und Brennnesselpollen hinzu. Rund jeder vierte Mensch in Deutschland leidet inzwischen unter Heuschnupfen – und wer die Symptome ignoriert, riskiert mehr als Niesattacken: Unbehandelt kann sich aus einer Pollenallergie allergisches Asthma entwickeln, bei 15 bis 20 Prozent der Betroffenen passiert das laut Experten tatsächlich. Die Mülheimer Apotheken beraten Betroffene individuell – von der Auswahl des richtigen Nasensprays bis hin zur Frage, ob eine Hyposensibilisierung sinnvoll sein könnte. Wer ein Asthmaspray nutzt, kann in der Apotheke auch seine Inhalationstechnik kostenlos überprüfen lassen – die Krankenkassen übernehmen diese Leistung. Welche Apotheke das anbietet, lässt sich per Postleitzahl unter apoguide.de herausfinden.