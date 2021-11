Rekord: Djokovic zum siebten Mal Nummer eins am Jahresende

Tennis

Der 34 Jahre alte Serbe zog beim Masters-Series-Turnier in Paris durch einen 3:6, 6:0, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen den Polen Hubert Hurkacz in das Endspiel ein und sicherte sich damit die Bestmarke. Im Finale trifft er am Sonntag auf den Hamburger Alexander Zverev oder Daniil Medwedew aus Russland. Er sei «einfach stolz und sehr glücklich», wurde Djokovic in einer Mitteilung der Spielerorganisation ATP zitiert.

Djokovic teilte sich die Bestmarke bislang mit dem Amerikaner Pete Sampras, der in sechs aufeinanderfolgenden Jahren von 1993 bis 1998 die Saison als Nummer eins beendet hatte. Djokovic stand bereits 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 und 2020 am Jahresende auf Rang eins. Dem Spanier Rafael Nadal (2008, 2010, 2013, 2017, 2019) und dem Schweizer Roger Federer (2004 bis 2007, 2009) gelang dies fünf Mal.

