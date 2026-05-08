Rekord-Anmeldungen beim Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg

Die flache Strecke durch Duisburg gilt als eine der schnellsten der Region und zieht Läuferinnen und Läufer aus dem ganzen Ruhrgebiet an – auch aus Mülheim. Neben dem klassischen Marathon über 42 Kilometer gibt es einen Halbmarathon, Staffelläufe sowie Rennen für Inline-Skater und Handbike-Fahrerinnen. 18 Sambabands sorgen unterwegs für Stimmung, im Ziel wartet neben der Finisher-Medaille ein frisch gezapftes Bier. Wer mit dem ÖPNV anreist, fährt kostenlos – die Startgebühr gilt als Ticket im gesamten VRR-Netz, also auch ab Mülheim. Gewertet werden auch rund 3.300 Schülerinnen und Schüler, die bereits am Freitag beim Schulmarathon an den Start gehen. Der Zieleinlauf in der Schauinsland-Reisen-Arena verspricht laut Veranstalter Gänsehautatmosphäre.