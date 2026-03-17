Regen verzögert Bauarbeiten an Tiefgarage Schloßstraße

Der starke Regen der vergangenen Tage verzögert die Bauarbeiten an der Tiefgarage Schloßstraße. Laut der Stadt ist für die Betonarbeiten ein trockener Untergrund nötig. Eigentlich sollte alles schon am vergangenen Freitag fertig sein. Jetzt geht die Stadt davon aus, dass die Arbeiten bis kommenden Sonntag dauern. Solange bleiben die Zufahrten auf Höhe des Kunstmuseums und am Synagogenplatz gesperrt. Ihr kommt aktuell nur über die Eppinghofer Straße in das Parkhaus. Auch in der Tiefgarage selbst gibt es Einschränkungen: Die untere Ebene ist gesperrt, die obere Ebene und der Bereich Schloßstraße bleiben aber geöffnet.