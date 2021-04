Real gewinnt -Hinspiel gegen Liverpool - Kroos überzeugt

Champions League

Madrid (dpa) - Toni Kroos hat mit Real Madrid beste Aussichten auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League. In der Neuauflage des Endspiels von 2018 ebnete der deutsche Fußball-Nationalspieler den Spaniern den Weg zum 3:1 (2:0)-Heimsieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool.

Nach einem Zauberpass von Kroos erzielte Vinicius Junior in der 27. Minute das 1:0. Auch das 2:0 durch Marco Asensio (36.), der dabei von einem Liverpooler Abwehrpatzer profitierte, hatte Kroos eingeleitet. Das 1:2 für die Engländer erzielte Mohamed Salah (51.), ehe Vinicius (65.) mit dem 3:1 den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte.

Am 14. April in Anfield droht Trainer Jürgen Klopp und dem FC Liverpool das Viertelfinal-Aus. Dabei hatte sich der 53-Jährige vor der Partie nach Kräften bemüht, dem Spiel die Bedeutungsschwere zu nehmen. Weder sei es eine Revanche für das unter unglücklichen Umständen mit 1:3 verlorene Champions-League-Finale 2018 noch die letzte Chance auf die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Spielzeit.

Real musste kurzfristig auf Raphael Varane wegen eines positiven Corona-Tests verzichten. Außerdem fehlten Offensiv-Stratege Eden Hazard und Abwehrchef Sergio Ramos verletzt. Letzterer hatte im Endspiel vor drei Jahren unter anderem mit einem Kopftreffer gegen den damaligen Liverpooler Keeper Loris Karius eine unrühmliche Rolle gespielt. Dennoch hielt die Real-Abwehr die eine Halbzeit lang harmlosen Engländer problemlos vom eigenen Tor fern.

Die Madrilenen bestimmten von Beginn an die vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych geleitete Partie. Mit einem Traumpass über rund 40 Meter auf Vinicius sorgte Kroos nach 26 Minuten für ein Highlight. Der Brasilianer nahm den Ball in vollem Lauf mit der Brust an und schoss flach zum 1:0 ein. Nur neun Minuten später nutzte Marco Asensio einen kapitalen Abwehrschnitzer von Trent Alexander-Arnold nach einem erneuten langen Pass von Kroos zum leichten 2:0.

In den ersten 45 Minuten hatten die Liverpooler keine Torchance, doch nach Wiederanpfiff nutzte Salah gleich die erste zum 1:2. Auch danach agierten die Engländer bissiger und mutiger als in Durchgang eins. Real war davon aber nur vorübergehend beeindruckt und schlug in Person von Vinicius mit dem 3:1 eiskalt zurück. Anschließend stemmte sich Liverpool vehement, aber erfolglos gegen die Niederlage.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-107110/3