Razzia wegen illegaler Prostitution
© Sergej Glanze / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)
Razzia wegen illegaler Prostitution

Bei einer Razzia gegen illegale Prostitution ist auch ein Objekt in Mülheim durchsucht worden. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft Aachen mitgeteilt.

Veröffentlicht: Mittwoch, 11.03.2026 06:09

Über 170 Beamte der Bundespolizei hatten demnach gestern Wohnungen und Büros in NRW, Hessen und Baden-Württemberg durchsucht. Drei Beschuldigte wurden festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 29 und 47 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ob es in Mülheim zu einer Festnahme kam und welches Objekt durchsucht wurde, sagt die Staatsanwaltschaft nicht. Solche Informationen könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht werden, hat eine Sprecherin auf Nachfrage gesagt. Bereits seit Februar 2025 werde unter anderem wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern ermittelt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, zahlreichen chinesischen Staatsangehörigen ohne erforderlichen Aufenthaltstitel Prostitution ermöglicht zu haben. 

