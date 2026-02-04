Razzia bei Duisburger Managern

Den Ex-Managern wird Untreue vorgeworfen, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Sie sollen Betriebsratsmitgliedern überhöhte Vergütungen versprochen haben, die weit über dem normalen Rahmen lagen. Als die Vorwürfe bekannt wurden, sollen sie Mitarbeiter aufgefordert haben, Beweise zu vernichten. Ein anonymer Hinweisgeber hatte die Stadt über die Unregelmäßigkeiten informiert. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Computer, Handys und Unterlagen sicher. Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) ist für mehr als 30 einzelne Gesellschaften verantwortlich, darunter Verkehrsbetriebe, Stromnetz und Stadtwerke. Sie kam zuletzt auf einen Jahresumsatz von 4,4 Milliarden Euro.