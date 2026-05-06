Razzia auch in Mülheim gegen rechte Gruppen
Bei einer bundesweiten Razzia gegen rechte Gruppen ist die Polizei heute Morgen (06.05.) auch in Mülheim im Einsatz gewesen. In mehreren Bundesländern hat die Bundesanwaltschaft seit dem frühen Morgen Wohnungen und Geschäftsräume durchsuchen lassen. Betroffen waren unter anderem auch Objekte in Oberhausen, Essen und Duisburg.
Veröffentlicht: Mittwoch, 06.05.2026 07:21
Insgesamt hatten die Ermittler bundesweit 50 Objekte und 36 Beschuldigte aus dem rechten Spektrum im Visier. Festnahmen gab es bei der Razzia nicht. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft geht es darum, Beweise zu sichern. Demnach besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten führende Mitglieder der rechtsextremen Gruppen „Jung & Stark“ oder „Deutsche Jugend Voran“ sind. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, Gewalttaten gegen politische Gegner geplant oder unterstützt zu haben. In einigen Fällen sollen Menschen auch angegriffen und schwer verletzt worden sein.