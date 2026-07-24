Ratskeller verkauft Inventar

Die Aktion läuft von 10 bis 18 Uhr. Von Geschirr und Gläsern, über Möbel bis hin zu Einzelstücken wie einem alten Plattenspieler oder historischen Bierfässern ist viel dabei. Insgesamt stehen rund 500 Objekte zum Verkauf. Laut Stadt wird nur Barkauf möglich sein.