© FUNKE Foto Services - Michael Dahlke
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Ratskeller verkauft Inventar
Der ehemalige Ratskeller in Mülheim öffnet ein letztes Mal und lädt dabei zum Souvenirkauf ein. Am 1.August bietet ein öffentlicher Inventarverkauf die Gelegenheit, nach besonderen Erinnerungstücken zu stöbern, sagt die Stadt.
Veröffentlicht: Freitag, 24.07.2026 06:36
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Die Aktion läuft von 10 bis 18 Uhr. Von Geschirr und Gläsern, über Möbel bis hin zu Einzelstücken wie einem alten Plattenspieler oder historischen Bierfässern ist viel dabei. Insgesamt stehen rund 500 Objekte zum Verkauf. Laut Stadt wird nur Barkauf möglich sein.
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