Ratsbündnis in Mülheim: IHK sieht Licht und Schatten

Positiv wertet die IHK, dass die Koalition ein Wohnheim für Auszubildende plant – ein wichtiges Signal für den Fachkräftenachwuchs, so die Kammer. Auch der Fokus auf die Mülheimer Innenstadt, etwa mit einem aktiven Leerstandsmanagement und der Sanierung von Problemimmobilien, wird ausdrücklich begrüßt. Gut ankommt zudem das Ziel, das Flughafenareal zu einem Innovationspark für Luft- und Raumfahrt weiterzuentwickeln. Kritisch sieht die IHK dagegen, dass die hohe Gewerbesteuer nicht gesenkt werden soll – das mache Mülheim für neue Unternehmen weniger attraktiv als andere Städte, heißt es. Und eine mögliche Verpackungssteuer bereitet der Kammer Sorgen: Betroffen wären Bäckereien, Restaurants, Supermärkte und Cafés gleichermaßen. Die IHK kündigt an, das neue Ratsbündnis in den kommenden Jahren genau im Blick zu behalten.